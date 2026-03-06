முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மனைவியை கண்கலங்காம பார்த்துக்கோங்க!.. நேற்று திருமணத்தில் விஜய் சொன்னாரா?...

Advertiesment
vijay
BY: BALA
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (11:21 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (11:24 IST)
google-news
சங்கீதா விஜய் சமீபத்தில் விவாகரத்து கேட்டு மனுதாக்கல் செய்தார். மேலும், விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பிருக்கிறது எனவும் சொல்லியிருந்தார். ஆனால், விஜயின் தீவிர ரசிகர்கள் அதை நம்பவில்லை. இதற்கு பின்னணியில் திமுக இருப்பதாக சொன்னார்கள். மேலும், சங்கீதாவை மோசமான வார்த்தைகளில் திட்டி தங்களின் கோபத்தை தீர்த்துக்கொண்டார்கள்.

விஜய் எப்போதெல்லாம் ஆவேசமாக பேசுகிறாரோ அதை காமெடியாக்குவது போல அவரின் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு வருகிறது சன் நியூஸ் செய்தி சேனல். வேலூரில் பேசியபோது ‘என்ன பார்த்தா அழுத்தத்துக்கு பயப்பற மாதிரியா இருக்கு?’ என பேசினார். அதையடுத்து, அவரின் தலைவா படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா தடுத்தபோது அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து விஜய் கையை கட்டிக்கொண்டு பேசிய புகைப்படத்தை பகிர்ந்து விஜய் பேசியதை நக்கலடித்திருந்தனர்.

அதேபோல், சமீபத்தில் தஞ்சாவூரில் விஜய் பேசும்போது ‘தண்ணீருக்குள் போய் அணையை சோதிக்கும் விஷயம் கூட எனக்கு தெரியும்’ என பேசியதை சுறா படத்தில் விஜய் கடலிலிருந்து வெளியே வரும் புகைப்படத்தை போட்டு நக்கலடித்திருந்தனர்.

அதேபோல், நேற்று திரிஷாவுடன் விஜய் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றிருந்தார். அவரின் மனைவி சங்கீதா நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்து அதைப்பற்றி பலரும் பேசும் நிலையில் விஜய் கூலாக திரிஷாவோடு சென்றிருந்தார். விஜய் திரிஷாவோடு நிற்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து ‘கடைசி வரை மனைவியை கண் கலங்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்க’ என கேப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறது சன் நியூஸ் சேனல்.

ஆனால், படிப்பவர்களுக்கு அது திருமண தம்பதிக்கு விஜய் சொன்ன அறிவுரை போலவே புரிந்துகொள்வார்கள். ஏனெனில், அதற்கு கீழே ‘ஜோடியாக வந்து ஒன்றாக மணமக்களை வாழ்த்திய விஜய் - திரிஷா’ என்று போட்டிருக்கிறார்கள். இதைப்பார்க்கும் பலரும் ‘யோவ் சன் நியூஸ் உனக்கௌ நக்கல்யா’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனி ஊதியத்துடன் கூடிய 6 மாதங்கள் மகப்பேறு விடுப்பு.. தமிழக அரசின் அரசாணை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos