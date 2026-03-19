பாஜக தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி!. இன்று டெல்லி பறக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி...

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (09:41 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (09:43 IST)
2026 சட்டமன்ற தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுகவும், பாஜகவும்தான் முதல் கூட்டணி அமைத்தது. பல மாதங்களுக்கு முன்பே இந்த அறிவிப்பை அமித்ஷா வெளியிட்டார்.. அதிமுக இதை அதிமுக கூட்டணி என்கிறது. பாஜக இதை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்கிறது. இது யார் தலைமையிலான கூட்டணி என்பதில் இன்னமும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. ஏனெனில் இப்போது வரை இந்த கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என பாஜக தரப்பு எந்த இடத்திலும் சொல்வதில்லை..
ஒருபக்கம் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுகுதி பங்கீடுகளை இதுவரை உறுதி செய்யவில்லை.. அந்த கூட்டணியில் இருக்கும் எந்த எந்த கட்சிக்கும் எவ்வளவு தொகுதிகள் என்பது தொடர்பக இதுவரை எந்த செய்தியும் வெளியாகவில்லை..
ஒருபக்கம் பாஜக 40 தொகுதிகள் வரை கேட்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. ஆனால் பழனிச்சாமிக்கு அவ்வளவு கொடுக்க விருப்பமில்லை என்கிறார்கள். ஏற்கனவே இரண்டு முறை தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசியும் அதில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில்தான் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று காலை 10 மணிக்கு டெல்லி புறப்பட்டு சென்று மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்க்கவுள்ளார்.
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைக்கும் முயற்சியில் பாஜக ஈடுபட்டு வந்தது. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. இந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி செல்வது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது..