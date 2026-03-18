முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமூல்!.. மூன்று நாட்களில் 42.65 கோடி பறிமுதல்!..

BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (18:01 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (18:04 IST)
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. வருகிற 30ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் துவங்குகிறது. அதேபோல், ஏப்ரல் 6ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு பெறுகிறது. மேலும், ஏப்ரல் 7ம் தேதி வேட்புமனு பரீசீலனை செய்யப்படுகிறது. வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற ஏப்ரல் 9ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமாக ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவிருக்கிறது.

தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டவுடனேயே தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தது. அதன்படி தமிழக அரசின் பதவிக்காலமும் முடிந்து விட்டது.. இனிமேல் தமிழக அரசு சார்பாக எந்த அறிவிப்பும், திட்டமும் அறிவிக்க முடியாது. அதேபோல் தேவைப்பட்டால் காவல் துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் உயர் அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றமும் செய்யும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வந்துவிடும்..

ஒருபக்கம் வாகனங்களில் கொண்டு செல்லப்படும் நகை, பணம், பரிசு பொருட்களுக்கு தேவையான ஆவணங்களை காட்ட வேண்டும். இல்லையென்றால் அவை பறிமுதல் செய்யப்படும்.. தேவையான ஆவணங்களை காட்டிவிட்டு பொருட்களை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்து மூன்று நாட்களில் 42.65 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது..

அதில் 2.37 கோடி ரொக்கம் பணம், ரூ.18 லட்சம் மதிப்பிலான மதுபான பாட்டில்கள், 2.88 கோடி மதிப்பிலான போதை பொருட்கள், 16.42 கோடி மதிப்பிலான உலோகங்கள், 20.80 கோடி மதிப்பிலான இலவச பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது..

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மம்தா பானர்ஜியின் மொத்த திட்டமும் காலி.. தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி நடவடிக்கை..!

