திமுகவுக்கு ஆதரவாக இன்று பிரச்சாரத்தை துவங்கும் ஓபிஎஸ்!..

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (07:59 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (08:03 IST)
அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஆனால் தனது அரசியல் செயல்பாடுகளால் அரசியலில் ஓரம் கட்டப்பட்டார். அமைதியாக இருந்தாலும் கலகம் செய்து அதிமுகவில் பல குழப்பங்களை உருவாக்கினார் ஓபிஎஸ். இதில் கடுப்பான எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவரைக் கட்சியிலிருந்து நீக்கினார்..
மீண்டும் எப்படியாவது அதிமுகவில் இணைய வேண்டும் என பல முயற்சிகளை எடுத்தார். அது நடக்கவில்லை. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் டிடிவி, தினகரன் பாஜக மூலம் ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய முயற்சி செய்தார்.. ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி எல்லாவற்றையும் தடுத்து விட்டார்..
பழனிச்சாமி இருக்கும் வரை நாம் அதிமுகவில் இணைய முடியாது, அந்த கூட்டணிலும் இணைய முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் சில நாட்களுக்கு முன்பு தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே ஒரு கட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த ஒருவர் இன்னொரு கட்சிக்கு போனது இதுதான் முதல் முறை..
இந்நிலையில், இன்று முதல் திமுகவுக்கு ஆதரவாக தொகுதி வாரியாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். தென்காசியில் இன்று காலை 9 மணிக்கு பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார்.. கடையநல்லூர், சங்கரன்கோவில், வாசுதேவநல்லூரில் இன்று பிரச்சாரம் செய்கிறார். அதேபோல் நாளை முதுகுளத்தூர், பரமக்குடி, திருவாடனை தொகுதிக்ளில் அவர் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறார் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.