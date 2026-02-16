முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெக மேடையில் தாலியை கழட்டிய பெண்!.. ஆவடியில் பரபரப்பு...

vijay

Mahendran

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (12:29 IST)
தமிழக அரசியல் திமுக, அதிமுக என வலம் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் புதிய அரசியல் சக்தியாக விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வந்திருக்கிறது. விஜய் மக்களிடம் பிரபலமான நடிகர் என்பதால் அந்த கட்சியின் நடவடிக்கைகள் மக்களால் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவருக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது. மேலும், மக்களிடமும் அவருக்கு ஆதரவு இருப்பதாலும் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளை வாங்கும் என தெரிகிறது..

குறிப்பாக திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை விஜய் வாங்குவார் என்கிறார்கள். 15 முதல் 20 சதவீத வாக்குகளை தவெக வாங்கும் என சில கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது. அதேநேரம் தவெகவுடன் இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. இந்நிலையில்தான் ஒரு பரபரப்பான சம்பவம் சென்னையில் நடந்திருக்கிறது.

தவெக மகளிர் அணி பொதுக்கூட்டம் நேற்று ஆவடியில் நடந்தது. மேடையில் தவெக நிர்வாகி ராஜ்மோகன் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென ஒரு பெண் மேடையேறி  ‘பெண் இங்கே பாதுகாப்பில்லை. என் குடும்பத்தில் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. என்னை அடிக்கிறார்கள்.. நான் படப்பிடிப்பில் தங்க மெடல் வாங்கியிருக்கிறேன். ஐடி துறையில் நம்பர் ஒன்’ என்று சொல்லிக்கொண்டே கழுத்தில் உள்ள் தாலியை கழட்டினார்.

இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.. அதன்பின் அவரை அங்கிருந்த மகளிர் காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்று ஆட்டோவில் ஏற்றி கூட்டி சென்றனர். அவர் கடந்த சில மாதங்களாகவே மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவரின் உறவினர்கள் தெரிவித்தனர்.

