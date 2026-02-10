முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது?!.. தேதி குறித்த தேர்தல் ஆணையம்!..

election

BALA

செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் திமுக அரசின் பதவிக்காலம் வருகிற மே 10ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. எனவே அதற்கு முன்பே தேர்தல் நடத்தியாக வேண்டும். இந்த மாத இறுதி அல்லது அடுத்த மாதம் துவக்கத்தில் தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கவுள்ளது..

ஒருபக்கம் எஸ்.ஐ.ஆர் எனப்படும் வாக்காளர்கள் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியின் காரணமாக சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் விடுபட்டவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த அவகாசம் இன்றோடு முடிவடைகிறது. அந்த வகையில் 20 லட்சம் பேர் மீண்டும் விண்ணப்பம் கொடுத்துள்ளனர். எனவே வருகிற 17-ம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடவுள்ளது..

எனவே இந்த பட்டியலில் உள்ளவர்கள்தான் வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள். தமிழகம் மட்டுமில்லாமல் புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்கு வங்காளம் மற்றும் அசாம் என 5 மாநிலங்களுக்கும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது..

5 மாநிலங்களுக்கும் நடக்கவுள்ள சட்டசபை தேர்தலை பல்வேறு கட்டமாக நடத்த தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டிருக்கிறது. அநேகமாக இரண்டாவது கட்டத் தேர்தலின் போது தமிழகத்தில் வாக்கு பதிவு நடைபெறும் என தெரிகிறது.  குறிப்பாக ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது..

