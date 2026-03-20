கரூர் சம்பவம்!.. தவெக மீதான புகார்கள்!. விஜய் செய்ய வேண்டியது என்ன?...

BY: BALA
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (13:29 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (13:35 IST)
சிபிஐ விசாரணைக்கு விஜய் 3வது  முறை சென்றதையடுத்து கடந்த சில வருடங்களாகவே கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் மீண்டும் விவாதிக்கத் தொடங்கி விட்டார்கள். குறிப்பாக திமுக ஆதவாளர்களும், நடுநிலையாளர்களும் தவெக பக்கம் தவறு இருப்பதாக கூறி பல வீடியோக்களையும் தொடர்ந்து பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

அதோடு, நாமக்கல் மற்றும் கரூர் ஆகிய இடங்களில் விஜய் சென்றபோது அங்கிருந்த கூட்டத்தை ஜனநாயகன் படத்தில் வரும் காட்சிகளுக்காக பயன்படுத்தினார்கள் என சிலர் சொல்கிறார்கள். ஆனால், இதை தவெக ஏற்கனவே மறுத்திருந்தது. மேலும் விஜயின் பிரச்சார வங்காளத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் உள்ள வீடியோக்கள் அழிக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள்.

ஆனால் இப்போது வரை இதுபற்றி தவெக எந்த அறிக்கையும் வெளியிடவில்லை. வழக்கம் போல் விஜய் அமைதியாக இருக்கிறார். இதையடுத்து இந்த விஷயத்தில் விஜய் என்ன செய்ய வேண்டும் என அரசியல் விமர்சனங்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

நாமக்கல் மற்றும் கரூரில் கூடிய கூட்டத்தை ஜனநாயகன் படத்தில் பயன்படுத்தவில்லை, எனது பிரச்சார வாகனத்தில் பதிவாகியிருந்த சிசிடி பதிவுகளை நீக்கவில்லை என விஜய் சொல்லவேண்டும். மேலும், கரூருக்கு தாமதமாக வந்ததற்கு இதுதான் காரணம் என விஜய் வெளிப்படையாக பேச வேண்டும் என்கிறார்கள். மேலும், இந்த விஷயத்தில் வழக்கம்போல விஜய் மௌனமாக இருந்தால் அவர் மீதான புகார்களும், தவெக மீதான புகார்களும் வலுவாக மாறும் என்கிறார்கள்

முக்கியமாக, விஜய் செய்தியாளர்களை சந்தித்து எல்லாவற்றுக்கும் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும், அவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும், விஜயின் தற்போதைய அமைதி பலமில்லை.. பலவீனம்’ என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.

மேலும், கரூர் விஷயத்தில் உண்மை வெளியே வரவேண்டுமெனில் விஜய் கரூர் சென்றபோது அவரின் டீம் எடுத்த எல்லா வீடியோக்களையும் வெளியிட வேண்டும். Main stage broadcast செய்த மூன்று கேமரா, Moving time coverage  செய்த ENG கேமரா நான்கு, High-angle shots coverage செய்த 2 கேமரா, விஜயின் பிரச்சார வாகனத்தில் பொறுத்தப்பட்ட 2 கேமராக்கள், Drone Shot பதிவுகள் மொத்தம் 3 என எல்லாவற்றிலும் பதிவான எல்லா வீடியோக்களையும் தவெக வெளியிட வேண்டும். அல்லது சிபிஐ தரப்பிடம் கொடுக்கவேண்டும். இல்லையேல் கரூர் விஷயத்தில் தவெக மீதுள்ள களங்கத்தை துடைக்க முடியாது என்கிறார்கள் விபரம் அறிந்தவர்கள்.

