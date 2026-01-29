முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை அதிமுகவில் சேர்க்க முடியாது!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டவட்டம்!..

o paneer selvam

BALA

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (15:01 IST)
அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பின் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தன்னிச்சசையாக செயல்பட்டு வருகிறார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவோடு, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்கிற பெயரில் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றன. எனவே பாஜக தலைமை மூலம் மீண்டும் இந்த கூட்டணியில் இணைய ஓபிஎஸ் முயற்சிகள் எடுத்தார். ஆனால், அது தோல்வியில் முடிந்தது. ஏனெனில் அதற்கு எதிர்கட்சி தலைவர் பழனிச்சாமி சம்மதிக்கவில்லை.

இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓபிஎஸ் ‘எங்களை அதிமுகவில் இணைத்துக் கொண்டால் எல்லா வழக்குகளை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்கிறேன். பராளுமன்ற தேர்தலில் தொண்டர்களின் ஆதரவு பலத்தை தெரிந்துகொள்வதற்காகவே சுயேட்சை சின்னத்தில் போட்டியிட்டேன். என்னை அதிமுவில் இணைக்கும் முயற்சியை டிடிவி தினகரன் எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். இணைய நான் தயார், சேர்த்துக்கொள்ள அவர்கள் தயாரா? என்று அவர்கள்தான் சொல்ல வேண்டும்’ என சொல்லியிருந்தர்.

இதுபற்றி செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் சொன்ன எடப்பாடி பழனிச்சாமி  ‘கட்சிக்கு துரோகம் செய்ததால் பொதுக்குழுவில் முடிவெடுத்து அவரை நீக்கிவிட்டோம். பன்னீர் செல்வத்தை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்ப்பது பற்றிய பேச்சுக்கே இடம் இல்லை’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

