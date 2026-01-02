முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஒரு பெண்ணின் ஒரு நாள் உரிமை என்பது வெறும் ரூ.33 தானா? ரூ.1000 உரிமை தொகை குறித்து நந்தகுமார் கேள்வி..!

தமிழக அரசியல் 2026

Siva

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (17:10 IST)
தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலை குறித்து மூத்த அரசியல் விமர்சகர் நந்தகுமார் முன்வைத்துள்ள கருத்துக்கள் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
குறிப்பாக, தமிழக அரசின் "மகளிர் உரிமைத் தொகை" திட்டத்தை அவர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படுவதால் ஒரு பெண்ணின் ஒரு நாள் உரிமை என்பது வெறும் ரூ.33 தானா? என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தமிழகத்தின் சராசரி தனிநபர் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3,61,000 அதாவது மாதம் ரூ.30,000-க்கு மேல் என்று அரசே புள்ளிவிவரம் தரும்போது, ரூ.1000  எதற்காக வழங்கப்படுகிறது என்ற முரண்பாட்டையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை நோக்கிய அரசியல் நகர்வுகளில், காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் திமுகவுடன் "கம்ஃபர்ட் ஜோனில்" இருப்பதாக அவர் கருதுகிறார். ஒரு சில இடங்களுக்காகத் தங்களது அடிப்படை வாக்கு வங்கியை இக்கட்சிகள் இழந்து வருவதாகவும், விஜய் போன்ற புதிய சக்திகளின் வருகை இந்த கூட்டணி கணக்குகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் நந்தகுமார் கணித்துள்ளார்.
 
