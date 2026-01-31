முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இதுதான் என் அரசியல்!.. அரசியல்தான் என் எதிர்காலம்!. விஜய் முதல் பேட்டி...

tvk vijay

BALA

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (11:24 IST)
நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரான விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை.. எதைப்பற்றியும் கருத்து தெரிவிப்பதில்லை.. பல மாதங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறார் என்றெல்லாம் அவரை பல அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வரும் நிலையில் தேசிய தொலைக்காட்சியான NDTV  நிறுவனத்திற்கு விஜய் 45 நிமிட பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். அதில் அவர் சொல்லியிருப்பதாவது:

புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர், கலைஞர் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோரை எனது அரசியல் ரோல் மாடலாக பார்க்கிறேன். சினிமாவை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வருவது சுலபமான முடிவு அல்ல. அதேநேரம் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்பது நான் இப்போது எடுத்த முடிவல்ல. அது பல வருடங்களுக்கு முன்பு எடுத்தது.

நான் பேசுவது இல்லை என்று சொல்கிறார்கள்.. எனது உரைகள் மூலமு, அறிக்கைகள் மூலமும் நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன். நான் இடது சாரியும் அல்ல.. வலது சாரியும் அல்ல.. நான் நடுவிலும் இல்லை.. என்னைப் பொறுத்தவரை  மக்களின் பிரச்சினையை பேசுவதுதான் அரசியல் என கருதுகிறேன்.. கரூர் சம்பவத்தில் அப்படி நடக்கும் என நான் எதிர்பார்க்கவில்லை.. என்ன நடந்தது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ளவும், ஜீரணிக்கவுமே எனக்கு நேரம் தேவைப்பட்டது.. கரூர் துயரம் இப்போது வரை என்னை துரத்திக் கொண்டிருக்கிறது

நான் அரசியலுக்கு வந்ததால் ஜனநாயகன் படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.. இதனால் தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம்.. அது கவலையாக இருக்கிறது.. அதேநேரம் இந்த படத்திற்கு பிரச்சனை வரும் என நான் எதிர்பார்த்தேன்.. எனவே, மனதளவில் நான் தயாராகவே இருந்தேன்’
என அதில் சொல்லியிருக்கிறார் விஜய்.

