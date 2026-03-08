முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அவனவன பத்தி பேசினா 1000 விஷயம் வெளிவரும்!.. மன்சூர் அலிகான் காட்டம்..

Advertiesment
mansoor
BY: Mahendran
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (13:34 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (13:37 IST)
google-news
தவெக தலைவர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது விஜயின் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.  விஜயுடன் 27 வருடங்கள் குடும்பம் நடத்தி 2 குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் தற்போது விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்கிறார். விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது.. அதனால் தங்களின் திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்கிறார்.. அதோடு, விஜய் தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருக்கிறார்..

அந்நிலையில்தான், திரிஷாவோடு ஒரு திருமணத்திற்கு ஜோடியாக வந்து சங்கீதாவின் குற்றச்சாட்டுகளை உண்மையாக்கியிருக்கிறார் விஜய். விஜயின் தீவிர ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாலும் பலரும் முகம் சுழித்து வருகிறார்கள். விஜய்க்கு ஓட்டு போடலாம் என நினைத்தவர்களின் எண்ணமும் மாறியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், நடிகர் மன்சூர் அலிகான் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார். ‘ அரசியலை பொறுத்தவரிஅ மக்கள் ஓட்டு போட்டா விஜய் வரலாம்.. தமிழுக்கும், தமிழன் நலனுக்கும் எதிராக இருக்கும் கட்சிகளை கிழிப்போம்.. தமிழ்நாட்டை தமிழன் மட்டுமே ஆள வேண்டும். விஜய் - சங்கீதா விவகாரம் அது அவங்க பர்சனல்.. அதை நீங்க எதுக்கு தோண்டுறீங்க?.. அடுத்தவன் பொண்டாட்டி பத்தி நீ ஏன் கிளற?.. விஜய் சக்காளத்தி கூட வச்சுப்பரு..உனக்கு எங்கடா வலிக்குது?.. அவனவன பத்தி பேசினா ஆயிரம் விஷயங்கள் வெளியே வரும்’ என கூறியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மூன்று சிறுமிகள் தண்ணீர் தொட்டியில் சடலமாக மீட்பு - தந்தையே கொலையாளியா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos