முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அலாரமாக மாறிய Zepto சேவை: ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம்!

Advertiesment
sleep

Siva

, புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (15:08 IST)
மும்பையை சேர்ந்த ரிஷப் அகர்வால் என்பவர், தனது தங்கையை சரியான நேரத்தில் எழுப்ப ஒரு வினோதமான முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார். 
 
அவரது தங்கை அதிகாலை விமானத்தை பிடிக்க வேண்டியிருந்த நிலையில், அவர் தனது செல்போனில் வைத்த 3 மணி அலாரம், போன் 'சுவிட்ச் ஆஃப்' ஆனதால் அடிக்கவில்லை. தங்கை தூங்கிவிடுவார் என்ற பயத்தில், அவரை எழுப்ப ரிஷப் ஒரு புதுமையான வழியை கையாண்டார்.
 
அவர் Zepto என்ற டெலிவரி நிறுவனத்தை அணுகி, உணவு பொருட்களை ஆர்டர் செய்து, அதன் மூலம் டெலிவரி ஊழியரை தங்கையின் வீட்டிற்கு அனுப்பியுள்ளார். சுமார் 40 நிமிடங்கள் பயணம் செய்து அந்த ஊழியர் வீட்டு கதவை தட்டி தங்கையை எழுப்பியுள்ளார். 
 
இந்த வினோதமான ஐடியா மூலம் அவரது தங்கை சரியான நேரத்தில் விமான நிலையத்தை அடைய முடிந்தது. அவசர தேவைக்கு டெலிவரி செயலியை அலாரமாக பயன்படுத்திய இந்த செயல் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழக பாஜக அதிரடி: தேர்தல் பணிகளுக்காக மேலாண்மைக் குழு அமைப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos