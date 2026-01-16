முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
டெல்லியில் குளிர் அதிகம்!. காருக்குள்ள ஜாலி பண்னுங்க!.. பாடகரால் வெடித்த சர்ச்சை!...

honey singh

Mahendran

வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (14:32 IST)
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை குளிர் காலம் என்பது அக்டோபர் மாதத்தில் இருந்து ஜனவரி மாதம் வரை இருக்கும். குறிப்பாக நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி ஆகிய மாதங்களில் குளிர் அதிகளவில் இருக்கும். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை கடந்த சில நாட்களாகவே குளிர் மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதுவும் மார்கழி மாதம் துவங்கி விட்டால் சொல்லவே தேவையில்லை குளிர் உச்சத்தில் இருக்கும்.

இந்நிலையில்ல்தான் புகழ்பெற்ற ராப் பாடகர் யோயோ ஹனிசிங் குளிரை பற்றி பேசிய ஒரு சம்பவம் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. சமீபத்தில் டெல்லியில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ‘டெல்லியில் குளிர் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது.. இந்த நேரத்தில் காருக்குள் உடலுறவு வைத்துக் கொண்டால் ஜாலியாக இருக்கும்.. ஆனால் ஆணுறை பயன்படுத்த மறக்காதீர்கள்’ என பேசினார்.

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கோரிய யோயோ ஹனிசிங் தன்னுடைய கருத்து புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் பாதுகாப்பற்ற முறையில் உடலுறவு கொள்வதால் Gen Z  அதிக அளவில் பாலியல் நோய்களை சந்திப்பதால் அவர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காகவே அப்படி பேசியதாகவும் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

