ஆசையாக வளர்த்த பூனை மரணம்!.. சோகத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை!..

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:25 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:28 IST)
உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் பலருக்கும் செல்லப் பிராணிகளை வளர்க்கும் வழக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. பெரும்பாலும் நாய், பூனை ஆகியவற்றை பலரும் தங்களின் செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கிறார்கள். இந்தியாவை ஒப்பிடும் போது வெளிநாடுகளில் நாய்களை எந்த அளவுக்கு வளர்க்கிறார்களோ அதே அளவுக்கு பலரும் பூனைகளை செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், ஆசையாக வளர்த்த பூனை இறந்து விட்டதால் ஒரு இளம் பெண் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட விஷயம் தெலுங்கானாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தெலுங்கானாவின் தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் பதக்பேட் எனும் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் ஹீமா பிந்து. இவருக்கு வயது 20. இவர் ஒரு பிஎஸ்சி பட்டதாரி. இவர் ஒரு பூனையை தத்தெடுத்து வளர்த்து வந்துள்ளார்..
இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த பூனை உடல்நலக்குறைவால் இறந்துவிட்டது. பூனையை இழந்த சோகம் ஹீமா பிந்துவை வாட்டி வந்தது. எனவே, சில நாட்களாகவே வீட்டிலும் யாரிடமும் பேசாமல் சோகமாகவே இருந்துள்ளார். இந்நிலையில், திடீரென அவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார். இது அவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..