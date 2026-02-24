முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அறுவை சிகிச்சையின்போது கத்தரிக்கொலை வயிற்றில் வைத்த டாக்டர்.. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் தெரிந்த உண்மை..!

Surgical Scissors Left in Woman’s Stomach During Surgery in Kerala: Probe Ordered Medical Negligence

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (10:45 IST)
கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு உஷா ஜோசஃப் என்ற பெண்ணிற்கு நடத்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சையின்போது, மருத்துவர்கள் தவறுதலாக அவரது வயிற்றிலேயே கத்திரிக்கோலை வைத்து தையல் போட்டுள்ளனர். 
 
இதனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர் வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்த உஷாவிற்கு, சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட எக்ஸ்ரே சோதனையில் இந்த அதிர்ச்சி உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
 
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் தனியார் மருத்துவமனையில் கத்திரிக்கோலை அகற்றினர். இதுகுறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டபோது, அவர்கள் அலட்சியமாக பதிலளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
மருத்துவ அலட்சியத்திலிருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது; பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு உரிய நீதி கிடைக்கும்" என்று அவர் உறுதியளித்துள்ளார். கொரோனா காலக்கட்டத்தில் நடந்த இந்த அறுவை சிகிச்சையில் தொடர்புடைய மருத்துவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீது காவல் துறை விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
 
