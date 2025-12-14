இன்ஸ்டாவில் பழக்கம்!.. அடிக்கடி உல்லாசம்!. 2வது கணவரை வீட்டு ஓடிய பெண்!...

தற்போதெல்லாம் கள்ளக்காதல் அதிகரிக்க பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களை முக்கிய காரணமாக மாறிவிட்டது. ஏனெனில் இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மூலம் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தும் ஆண்கள் எங்கோ இருக்கும் பெண்களிடம் பேசி பழகி அவர்கள் மனதை கெடுத்து குடும்பத்தில் பிரச்சனையை உருவாக்கி விடுகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான் பெங்களூரில் ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி அவரை பிரிந்து தற்போது இரண்டாவது கணவருடன் வசித்துவந்த ஒரு பெண் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டு ஒரு போலீஸ்காரருடன் ஓடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பெங்களூரில் லேஅவுட் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் மோனிகா. இவருக்கு வயது 35. முதல் கணவரை பிரிந்த மோனிகா தனது இரண்டு மகன்களுடன் இரண்டாவது கணவருடன் வசித்து வந்தார். இவர் அடிக்கடி ரீல்ஸ் வீடியோக்களை எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து வந்திருக்கிறார். அப்போது லேஅவுட் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வந்த ராகவேந்திரா என்கிற போலீஸ் அதிகாரியுடன் அவருக்கு நட்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ராகவேந்திராவுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்தைகள் இருக்கிறது.
ஒரு கட்டத்தில் செல்போன்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருவரும் தனிமையிலும் சந்திக்க துவங்கினார்கள். அதுவே காதலாக மாறி கணவன் இல்லாத நேரத்தில் ராகவேந்திராவை தனது வீட்டுக்கு வரவழைத்து உல்லாசம் அனுபவித்திருக்கிறார் மோனிகா. இந்நிலையில்தான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டிலிருந்த 120 கிராம் நகை மற்றும் 2 லட்சம் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராகவேந்திராவுடன் ஓடி சென்று விட்டார் மோனிகா.
எனவே மோனிகாவின் இரண்டாவது கணவர் லே-அவுட் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார். தற்போது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து இருவரையும் தேடி வருகிறார்கள்.
ஒரு பக்கம் ராகவேந்திரா உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள்.