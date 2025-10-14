முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கணவன் நீடுடி வாழ விரதம்.. மறுநாளே கணவனை கொன்ற மனைவி.. கள்ளக்காதலனுடன் கைது..!

Advertiesment
கார்வா சௌத்

Mahendran

, செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (16:22 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோண்டா மாவட்டத்தில், மனைவி ஒருவர் தன் கணவர் ரிங்குவை கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து சுட்டு கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கணவரின் நீண்ட ஆயுளுக்காக 'கார்வா சௌத்' விரதம் இருந்த அடுத்த நாளே இந்த கொடூரம் அரங்கேறியுள்ளது.
 
கட்டிட மேஸ்திரி ரிங்கு, தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் மோட்டார் சைக்கிளில் திரும்பும்போது, மனைவி திட்டமிட்டபடி கள்ளக்காதலன் அஜித் அவரை சுட்டு கொன்றான். விபத்து நடந்ததுபோல மனைவி நாடகமாடினார்.
 
கொலை நடப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர், மனைவி மீது சந்தேகம் கொண்ட ரிங்கு, அஜித்தை நேருக்கு நேர் சந்தித்து கடுமையான வாக்குவாதம் செய்து, பலமுறை அறைந்துள்ளார்.
 
கணவன், அஜித்தை தாக்கியதால் ஆத்திரமடைந்த அஜித், ரிங்குவின் மனைவியிடம், "கணவனா? அல்லது நானா? , யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாய்?" என மிரட்டியுள்ளான். காதலனை மனைவி தேர்ந்தெடுத்தவுடன் இந்த கொலை நடந்துள்ளது. 
 
விசாரணையில் உண்மை தெரியவர, ரிங்குவின் மனைவியும், அஜித்தும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியாவில் தயாரான 3 இருமல் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம்: WHO எச்சரிக்கை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos