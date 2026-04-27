என் கணவர் அவரது சொந்த அக்காவை 2ஆம் திருமணம் செய்து கொண்டார்.. மனைவியின் பகீர் புகார்..

Advertiesment
விவாகரத்து வழக்கு
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:51 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:52 IST)
மத்திய பிரதேசத்தில் 28 ஆண்டுகால திருமண வாழ்க்கையை முடிவுக்கு கொண்டு வர, கணவனின் உடன்பிறந்த சகோதரியையே அவரின் 'இரண்டாவது மனைவி' என்று நீதிமன்றத்தில் பொய் கூறி விவாகரத்து பெற்ற பெண்ணின் செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
குவாலியரை சேர்ந்த இந்தத் தம்பதியினருக்கு 1998-ல் திருமணம் நடந்தது. குடும்பத் தகராறு காரணமாக 2015 முதல் அந்தப் பெண் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தார். விவாகரத்து கோரி அவர் நீதிமன்றத்தை நாடியபோது, தனது கணவர் வேறொரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொண்டதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.
 
அதற்கு ஆதாரமாக, தனது கணவர் ஒரு பெண்ணுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை சமர்ப்பித்தார். அந்த புகைப்படத்தை அடிப்படையாக வைத்து, குடும்ப நீதிமன்றம் ஒருதலைப்பட்சமாக விவாகரத்து வழங்கியது.
 
சமீபத்தில் இந்த விவகாரம் கணவருக்கு தெரியவந்தபோது அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார். அந்த புகைப்படத்தில் இருப்பது தனது சொந்த சகோதரி என்றும், மனைவி நீதிமன்றத்தை தவறாக வழிநடத்தி விவாகரத்து பெற்றுள்ளார் என்றும் கூறி அவர் குவாலியர் உயர்நீதிமன்ற கிளையில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். 
 
தவறான தகவலை சமர்ப்பித்து பெற்ற இந்த விவாகரத்து ஆணையை ரத்து செய்ய கோரி அவர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த விசித்திரமான வழக்கு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
 
