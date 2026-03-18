பல் பிடுங்கப்பட்ட சில நிமிடங்களில் பலியான பெண்.. டாக்டர் தலைமறைவு..!

Advertiesment
மருத்துவ அலட்சியம்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (13:20 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (13:10 IST)
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பலாமு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் கிளினிக்கில் பல் பிடுங்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பீகார் மாநிலம் அவுரங்காபாத்தை சேர்ந்த விஜயந்தி தேவி என்ற ஒரு பெண், ஹரிஹர்கஞ்ச் நகரில் உள்ள தனியார் கிளினிக்கில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளார். பல் பிடுங்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்தது. உடனடியாக அவர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார், ஆனால் அங்கு அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர்.
 
இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கிளினிக் உரிமையாளர் டாக்டர் அஷ்ரப் அலி தலைமறைவாகியுள்ளார். உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின் பேரில், மருத்துவ தவறு காரணமாகவே இந்த உயிரிழப்பு நேரிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 
 
இதனை தொடர்ந்து அதிகாரிகள் அந்த தனியார் கிளினிக்கிற்கு சீல் வைத்துள்ளனர். இந்தியாவில் போலி மருத்துவர்களால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இதுகுறித்த விழிப்புணர்வும், கடுமையான நடவடிக்கையும் அவசியம் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
