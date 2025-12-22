முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு பாலியல் சீண்டல்.. கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய கொடூரம்..!

Advertiesment
பெண் மீது தாக்குதல்

Siva

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (17:20 IST)
ஜார்கண்ட் மாநிலம் கிரீடி மாவட்டத்தில், பாலியல் சீண்டலை எதிர்த்த பெண் மீது கொதிக்கும் எண்ணெயை ஊற்றிய கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
காடி கிராமத்தை சேர்ந்த அந்த பெண், மாற்றுத்திறனாளி கணவர் மற்றும் குடும்பத்தைக் காக்க ஒரு சிறிய துரித உணவகத்தை நடத்தி வருகிறார். நேற்று  மாலை அவரது கடைக்கு வந்த சில இளைஞர்கள், அந்த பெண்ணிடம் ஆபாசமாக நடந்துகொண்டனர். இதனை அவர் தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த ஒருவன், சமோசா பொரிக்க பயன்படுத்தும் கொதிக்கும் எண்ணெயை அவர் மீது ஊற்றினான். இதில் பலத்த தீக்காயமடைந்த அந்த பெண், தற்போது மருத்துவமனையில் கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
 
புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், உதய் சவுத்ரி என்பவரை கைது செய்துள்ளனர். தப்பியோடிய மனிஷ் சவுத்ரியை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். உழைக்கும் பெண் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த வன்முறைச் சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியிடமே ஆன்லைன் மோசடி.. தற்கொலை செய்து கொண்டதால் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos