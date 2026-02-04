முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கண்ணடிப்பதும் ஃப்ளையிங் கிஸ் கொடுப்பதும் பாலியல் தொல்லை தான்.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

Advertiesment
சண்டிகர் நீதிமன்றம்

Siva

, புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (11:00 IST)
சாலையில் செல்லும் பெண்களை பார்த்து கண்ணடிப்பதோ அல்லது முத்தங்களை வீசுவதோ வெறும் கிண்டல் கிடையாது, அது பாலியல் தொல்லைதான் என சண்டிகர் நீதிமன்றம் அதிரடியான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 
 
2021-ம் ஆண்டு, 61 வயது முதியவர் ஒருவர் தன்னை நோக்கி ஆபாச சைகைகள் காட்டியதாக ஒரு இளம்பெண் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இந்த வழக்கின் விசாரணையின்போது, அந்த முதியவர் தான் பாலியல் ரீதியாக எந்த தொந்தரவும் செய்யவில்லை என்றும், அந்த பெண்ணைப் பார்த்து கண்ணடித்து ஃப்ளையிங் முத்தங்களை மட்டுமே வீசியதாகவும் கூறினார்.
 
ஆனால், அவரது வாதத்தை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, ஒரு பெண்ணின் விருப்பமில்லாமல் அவரை பார்த்து கண்ணடிப்பதும், ஃப்ளையிங் முத்தங்களை வீசுவதும் அவரது கண்ணியத்தை குலைக்கும் செயலாகும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். இது சட்டப்படி பாலியல் சீண்டல் பிரிவின் கீழேயே வரும் என கூறி, அந்த முதியவரை குற்றவாளி என அறிவித்தார். இதற்கான தண்டனை விவரங்கள் இன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
 
இந்த தீர்ப்பு சமூகத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொது இடங்களில் பெண்களை கிண்டல் செய்வது அல்லது சைகைகள் செய்வது போன்ற செயல்கள் இனி கடுமையான சட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால், அனைவரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என சட்ட வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

செல்போன் எண்ணை பிளாக் செய்த காதலன்.. வீடுதேடி சென்று கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த காதலி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos