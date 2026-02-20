முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிவி சவுண்டை குறைக்க சொன்ன கணவர்!.. கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த அன்பு மனைவி!...

Advertiesment
murder

Mahendran

, வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026 (16:19 IST)
வர வர நாட்டில் கொலை எதற்காக நடக்குது என்பது என்பதில் ஒரு விவஸ்தை இல்லாமல் போய்விட்டது. சின்ன சின்ன கோபத்திற்கு கூட கொலைகள் நடந்து விடுகிறது.. 100 ரூபாய் பணத்திற்காக கூட சிலர் கொலை செய்கிறார்கள். காதில் அணிந்திருக்கும் ஒரு சின்ன தோடுக்காக கூட சில இடங்களில் கொலைகள் நடக்கிறது.

அதேபோல் கணவன் மனைவிக்கு இடையே வரும் சண்டை என்பது மிகவும் சாதாரண ஒன்று.. எல்லார் வீட்டிலும் சாதாரண நடப்பதுதான்.. ஆனால் ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்காக கணவனை அவரின் மனைவி கொலை செய்த சம்பவம் ஆந்திராவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

ஆந்திர மாநிலம் குண்டூர் மாவட்டத்தில் ஒரு கிராந்தி என்கிற பெண் தனது வீட்டில் அதிக சத்தத்துடன் டிவி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். அதில் எரிச்சல் அடைந்த அவரின் கணவர் டிவி சவுண்டை குறைக்க சொல்லியிருக்கிறார்.. ஆனால் அவரின் மனைவி சவுண்டை குறைக்கவில்லை..

இது தொடர்பாக இருவருக்கும் வாக்குவாதம் வந்து சண்டையில் முடிந்திருக்கிறது../ அப்போது ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில் கத்தியால் கணவரை குத்தி கொலை செய்திருக்கிறார் கிராந்தி. போலீசார் அவரை தற்போது கைது செய்திருருக்கிறார்கள்.. இந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும்!.. ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்து சொன்ன ஓபிஎஸ்....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos