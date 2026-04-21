webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மாலை 6 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை பைக்குகளுக்கு அனுமதி இல்லை: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

மேற்கு வங்கத் தேர்தல்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (14:30 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (14:32 IST)
மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், தேர்தல் சுமுகமாகவும், வன்முறையின்றியும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு அதிரடி கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
 
ஏப்ரல் 21 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இந்த உத்தரவின்படி, மாலை 6 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை இருசக்கர வாகனங்கள் சாலையில் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவசர மருத்துவ தேவைகள் மற்றும் குடும்ப விசேஷங்களுக்கு மட்டுமே இதில் விதிவிலக்கு அளிக்கப்படும். மேலும், தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக நடத்தப்படும் பைக் பேரணிகளுக்கும் முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையிலான பகல் நேரத்தில், இருசக்கர வாகனங்களில் பின்னால் அமர்ந்து செல்லும் 'பில்லியன் ரைடிங்' முறைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், பள்ளி மாணவர்களை அழைத்து செல்லவும், மருத்துவ அவசர காலங்களுக்கும் அனுமதி உண்டு. வாக்குப்பதிவு நாளன்று, வாக்களிக்கச் செல்லும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இதில் தளர்வு அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

