மேற்குவங்கத்தில் 2ஆம் தேர்தல்.. வாக்குப்பதிவு தொடங்கிய சில நிமிடங்களில் பயங்கர வன்முறை..!

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (09:36 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (09:37 IST)
மேற்கு வங்கத்தில் இன்று நடைபெற்று வரும் இரண்டாம் கட்ட சட்டமன்ற தேர்தலில், தொடக்கத்திலேயே பல்வேறு இடங்களில் வன்முறை மற்றும் வாக்குப்பதிவு இயந்திர கோளாறுகள் ஏற்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சப்ரா, சாந்திபூர் மற்றும் பாங்கர் ஆகிய பகுதிகளில் வண்டல் மற்றும் மோதல்கள் பதிவாகியுள்ளன. ஹவுரா பகுதியில் சில மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரியாக இயங்காததால் வாக்குப்பதிவு தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையில், என்டலி தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளர் பிரியங்கா திப்ரேவால், தனது முகவர் வாக்குச்சாவடியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதை கண்டித்து அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அந்த பூத் மிகச்சிறியதாக இருந்ததால் முகவர் வெளியேற்றப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரின் பிரதிநிதியும் இதில் தலையிட்டதால் இருவருமே வெளியேற உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்த மோதல்கள் குறித்து ஆவேசமாக பேசிய முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, மத்திய பாதுகாப்புப் படைகள் பாஜகவின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார். "மத்தியப் படைகள் எங்கள் ஆட்களை தேடி பிடித்து துன்புறுத்துகின்றன; இத்தகைய சூழலில் தேர்தலை நடத்த முடியாது" என்று அவர் சாடினார்.
மேலும், வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தேர்தல் பார்வையாளர்களை கொண்டு வந்து, தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைந்து பாஜக முறைகேடுகளை செய்ய முயல்வதாகவும் அவர் பகிரங்கமாக புகார் தெரிவித்துள்ளார்.