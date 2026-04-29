முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

அனைத்து இந்துக்களும் பாஜகவுக்கு வாக்களித்து வருகின்றனர்.. மேற்கு வங்க பாஜக தலைவர்..!

Advertiesment
மேற்கு வங்க தேர்தல்
BY: Webdunia
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (11:35 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (11:36 IST)
மேற்கு வங்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு குறித்த பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
294 தொகுதிகளை கொண்ட அந்த மாநிலத்தில், முதற்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது. அந்த தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 93.19 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
 
இதனை தொடர்ந்து இன்று , மீதமுள்ள 142 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தேர்தலில் சுமார் 3.21 கோடி வாக்காளர்கள் தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றத் தகுதி பெற்றுள்ளனர். இதில் 1.64 கோடி ஆண்கள், 1.57 கோடி பெண்கள் மற்றும் 792 மூன்றாம் பாலினத்தவர் அடங்குவர். இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் 41,001 வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
 
வாக்குப்பதிவின் போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான சுவேந்து அதிகாரி, மக்கள் அனைவரும் பெருமளவில் வந்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். மேலும், அனைத்து இந்துக்களும் பாஜகவிற்கே வாக்களித்து வருவதாக அவர் நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார். 
 
இந்த தேர்தலின் முடிவுகள் மேற்கு வங்க அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நாடு முழுவதும் நிலவுகிறது.
 
Edited by Siva

100 சதவீதம் இஸ்லாமிய வாக்கு உள்ள தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற இந்து பெண்.. குஜராத் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆச்சரியம்..!

