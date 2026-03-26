ஈரான் -இஸ்ரேல் போரால் இந்திய சுற்றுலா துறைக்கு ஜாக்பாட்.. கொட்டுது வருமானம்..!

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (16:52 IST)
மேற்காசிய போர் காரணமாக வான்வழி போக்குவரத்துப் பாதைகள் முடங்கியுள்ளதால், இந்திய பயணிகளின் கோடைகால சுற்றுலா திட்டங்கள் உள்நாட்டை நோக்கி திரும்பியுள்ளன.
ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவிற்கு செல்லும் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதால், சுமார் 65 சதவீத பயணிகள் இமாச்சல பிரதேசம், உத்தரகண்ட், லடாக் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள மலைப்பிரதேசங்களைத் தேர்வு செய்கின்றனர். குறிப்பாக சிம்லா, மணாலி, ரிஷிகேஷ் மற்றும் ஷில்லாங் போன்ற குளிர்ச்சியான இடங்களுக்கான முன்பதிவு 30 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், ஆன்மீக சுற்றுலாவிலும் இளைஞர்களின் ஆர்வம் 23 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. உதய்பூர், ஜோத்பூர் மற்றும் ஸ்ரீநகர் போன்ற நகரங்களுக்கான பயணங்கள் கடந்த ஆண்டை விட பெருமளவு அதிகரித்துள்ளன.
சர்வதேச பயணங்களை பொறுத்தவரை, போர்ப்பதற்றம் இல்லாத வியட்நாம், இலங்கை, நேபாளம், இந்தோனேசியா மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு இந்திய பயணிகள் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர். நிச்சயமற்ற சூழல் நிலவுவதால், நீண்ட தூர பயணங்களை தவிர்த்து, குறைந்த பட்ஜெட்டில் குறுகிய கால பயணங்களையே மக்கள் தற்போது விரும்புகின்றனர்.