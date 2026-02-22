முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருமண ஊர்வலத்தில் நடந்த பிரச்சனை.. கலவரமாக மாறியதால் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்..!

Advertiesment
Nepal Violence

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (10:43 IST)
நேபாளத்தின் மாதேஷ் மாகாணத்தில் உள்ள ரௌதாஹட் மாவட்டத்தில், திருமண ஊர்வலத்தின் போது ஏற்பட்ட மோதல் வன்முறையாக மாறியதை அடுத்து, அங்கு காலவரையற்ற ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பீகாரின் சீதாமர்ஹி எல்லைக்கு அருகிலுள்ள கௌர் நகராட்சியில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு திருமண ஊர்வலத்தில் இசைக்கப்பட்ட டிஜே சத்தம் தொடர்பாக இரு சமூகத்தினரிடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம், கல்வீச்சு தாக்குதலாக உருவெடுத்தது. 
 
சனிக்கிழமை காலை கலவரம் தீவிரமடைந்த நிலையில், கலவரக்காரர்கள் காவல்துறையினரின் வாகனம் ஒன்றிற்கு தீ வைத்தனர். நிலைமையை கட்டுப்படுத்த சனிக்கிழமை மதியம் 1 மணி முதல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதுடன், பாதுகாப்பு பணிகளுக்காக நேபாள இராணுவம் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த வன்முறை தொடர்பாக திட்டமிட்ட முக்கிய நபர் உட்பட 20 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மார்ச் 5-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நேபாள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமைதியை கடைபிடிக்குமாறு அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியாவை தாக்க சதி செய்த கும்பல் திருப்பூரில் கைது.. 8 செல்போன்கள், 16 சிம் கார்டுகள் பறிமுதல்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos