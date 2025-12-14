உண்மையா? AI வீடியோவா.. 'காப்ஸ்யூல்' போட்டால் உடனடியாக கிடைக்கும் மேகி நூடுல்ஸ்..!

இந்தியாவில் பிரபலமான நூடுல்ஸ் பிராண்டான மேகி, "மேகி காப்ஸ்யூல்" என்ற புதிய தயாரிப்பை அறிமுகப்படுத்தியதாக கூறி, இணையத்தில் வீடியோக்கள் வைரலாகி வருகின்றன. ஒரு சிறிய மஞ்சள் நிறக் காப்ஸ்யூலை கொதிக்கும் நீரில் போட்டால், அது உடனடியாக நூடுல்ஸாக மாறிவிடுவதாக அந்த வீடியோக்கள் சித்தரிக்கின்றன.
இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரப்பட்ட ஒரு வீடியோவில், ஒரு நபர் இந்த காப்ஸ்யூலை பயன்படுத்தி மேகி சமைத்து, அதன் சுவையை பாராட்டுகிறார். மற்றொரு வீடியோவில், ஒரு பெண் மிகச்சிறிய மாத்திரை போன்ற காப்ஸ்யூலை நீரில் போட்டு நூடுல்ஸாக மாற்றுவதை காணலாம்.
இந்த வீடியோக்கள் உண்மையா என்று பல பயனர்கள் குழப்பமடைந்த நிலையில், இவை அனைத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலியான உள்ளடக்கங்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த வீடியோக்களை கண்ட மேகி இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு, "தயவுசெய்து ஏப்ரல் ஃபூல் தினத்தை மற்ற மாதங்களில் கொண்டாடாதீர்கள்" என்று நகைச்சுவையாக பதிலளித்துள்ளது.
பயனர்கள் கரண்டியின் வளைந்த தோற்றம் மற்றும் வினோதமான முகபாவனைகள் போன்ற சந்தேகங்களை சுட்டிக்காட்டி, இந்த AI குறும்புகளை விமர்சித்துள்ளனர்.