திடீரென மனைவி, மகளுடன் சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்த வருண் காந்தி.. என்ன காரணம்?

வருண் காந்தி
BY: Siva
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (14:38 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (14:42 IST)
முன்னாள் பாஜக எம்பி வருண் காந்தி, இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது குடும்பத்துடன் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் சென்ற வருண் காந்தி, பிரதமரின் ஆசி மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை பெற்றார்.
 
இது குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், "பிரதமரின் முன்னிலையில் ஒரு தந்தையின் அன்பையும் பாதுகாப்பையும் உணர்கிறேன்; அவர் தேசத்தின் உண்மையான பாதுகாவலர்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாஜ தலைமைக்கும் வருண் காந்திக்கும் இடையே ஒருவித இடைவெளி நிலவி வந்தது. குறிப்பாக, 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் அவருக்கு பிலிபித் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது. அவரது தாயார் மேனகா காந்தியும் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார். 
 
விவசாயிகள் மற்றும் இளைஞர்கள் சார்ந்த விவகாரங்களில் அரசுக்கு எதிராக வருண் காந்தி குரல் கொடுத்து வந்த நிலையில், தற்போது பிரதமருடனான இந்த நெருக்கமான சந்திப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உத்தரப்பிரதேச அரசியலில் அடுத்தகட்ட மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும் என்பதையே இந்த சந்திப்பு உணர்த்துகிறது.
 
Edited by Siva

