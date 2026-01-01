பழமையான சிவலிங்கம் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதம்.. விசாரணைக்கு முதல்வர் உத்தரவு..!

ஆந்திர மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற திராட்சாராமம் பீமேஸ்வர சுவாமி திருக்கோயிலில், முக்கோடி ஏகாதசி எனும் புனிதமான நன்னாளில் பழமையான சிவலிங்கம் மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க பஞ்சராம ஷேத்திரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் இக்கோயில் வளாகத்தில் உள்ள கபிலேஸ்வர காட் பகுதியில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
சப்த கோதாவரி நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள இந்தத் தொன்மையான சிவலிங்கம் சிதைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு பக்தர்கள் மிகுந்த வேதனையும் கொந்தளிப்பும் அடைந்துள்ளனர். லட்சக்கணக்கான மக்களின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த செயலுக்குப் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, அறநிலையத்துறை அமைச்சருடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோருடன் இணைந்து விசாரணை நடத்தவும், குற்றவாளிகளை கண்டறிய தனிப்படை அமைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.