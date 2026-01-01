முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பழமையான சிவலிங்கம் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதம்.. விசாரணைக்கு முதல்வர் உத்தரவு..!

Advertiesment
திராட்சாராமம் கோயில் சர்ச்சை

Siva

, வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (09:30 IST)
ஆந்திர மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற திராட்சாராமம் பீமேஸ்வர சுவாமி திருக்கோயிலில், முக்கோடி ஏகாதசி எனும் புனிதமான நன்னாளில் பழமையான சிவலிங்கம் மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க பஞ்சராம ஷேத்திரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் இக்கோயில் வளாகத்தில் உள்ள கபிலேஸ்வர காட் பகுதியில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
 
சப்த கோதாவரி நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள இந்தத் தொன்மையான சிவலிங்கம் சிதைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு பக்தர்கள் மிகுந்த வேதனையும் கொந்தளிப்பும் அடைந்துள்ளனர். லட்சக்கணக்கான மக்களின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த செயலுக்குப் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
இந்த விவகாரம் குறித்து ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, அறநிலையத்துறை அமைச்சருடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோருடன் இணைந்து விசாரணை நடத்தவும், குற்றவாளிகளை கண்டறிய தனிப்படை அமைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்யுடன் கூட்டணி சேர அரசியல் கட்சிகள் தயக்கம் ஏன்? வாக்கு சதவீதத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்பதா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos