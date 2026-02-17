முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காதலர் தின கொண்டாட்டம் முடிந்ததும், மனைவியின் கழுத்தை கத்தரிகோலால் வெட்டி கொலை செய்த கணவர்..!

Advertiesment
ஹரியானா கொலை

Siva

, செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (16:15 IST)
ஹரியானா மாநிலம் பகதூர்கட்டில் காதலர் தின கொண்டாட்டத்திற்கு பிறகு நடந்த ஒரு கொடூர கொலைச் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
குருகிராமில் சிஏவாக பணியாற்றும் அன்ஷுல் தவான், எச்டிஎப்சி வங்கியில் பணியாற்றும் தன் மனைவி மஹக்கை, காதலர் தினத்தை ஒன்றாக கொண்டாடிவிட்டு அன்றிரவே படுகொலை செய்துள்ளார்.
 
ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 11 மணியளவில், மர்ம நபர்கள் கொள்ளை முயற்சியின் போது தன் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்துவிட்டதாக அன்ஷுல் நாடகமாடினார். ஆனால், ஜாஜ்ஜர் காவல்துறையினர் நடத்திய 18 மணி நேர தீவிர விசாரணையில் உண்மை வெளிவந்தது. 
 
தனது மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் கொண்ட அன்ஷுல், திட்டமிட்டு கையுறைகளை அணிந்து முதலில் மஹக்கை நெரித்து கொன்று, பின் கத்தரிக்கோலால் அவர் கழுத்தை அறுத்துள்ளார். கைரேகைகள் சிக்காமல் இருக்க அவர் செய்த தந்திரங்கள் எடுபடவில்லை. 
 
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் திருமணமான இந்த தம்பதியின் வாழ்க்கை, ஐந்தே மாதங்களில் சந்தேகத்தால் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. அன்ஷுலை போலீஸார் கைது செய்து சிறையிலடைத்தனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

25 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்கும் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. களைகட்டும் வேலூர்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos