Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருமண மண்டபத்திற்குள் புகுந்த வெறிநாய்.. குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 60 பேருக்குக் கடி!

Uttar Pradesh Stray Dog Attack
BY: webdunia
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (20:22 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (20:25 IST)
google-news
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வந்த திருமண விழா ஒன்றில், எதிர்பாராத விதமாக மண்டபத்திற்குள் புகுந்த தெருநாய் ஒன்று கண்மூடித்தனமாகப் பலரைக் கடித்துக் குதறிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பதைபதைப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்று மிக விமரிசையாக நடைபெற்று வந்துள்ளது. உறவினர்கள், நண்பர்கள் என ஏராளமானோர் மகிழ்ச்சியாக இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்துள்ளனர். விருந்து மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியிருந்த நேரத்தில், எதிர்பாராத விதமாக திடீரென ஒரு தெருநாய் (வெறிநாய்) அந்தத் திருமண மண்டபத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது.
 
 
கூட்டத்தைக் கண்ட அந்த நாய், திடீரென ஆக்ரோஷமடைந்து அங்கிருந்தவர்களைக் கண்மூடித்தனமாகத் தாக்கத் தொடங்கியது. மண்டபத்தில் இருந்த குழந்தைகள், பெண்கள், முதியவர்கள் என எதிரில் சிக்கிய அனைவரையும் அந்த நாய் சரமாரியாகக் கடித்துக் குதறியது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள் அலறியடித்துக்கொண்டு நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர். மகிழ்ச்சி நிறைந்த திருமண மண்டபமே சில நிமிடங்களில் அலறல் சத்தத்துடன் ரத்தக்களறியாக மாறியது.
 
இந்தக் கொடூரத் தாக்குதலில், மண்டபத்தில் இருந்த சுமார் 60 பேருக்குப் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. நாயிடம் இருந்து தப்பிக்க முயன்ற பலர் முண்டியடித்துக்கொண்டு ஓடியதில் கீழே விழுந்தும் காயமடைந்தனர். இதையடுத்து, அங்கிருந்த இளைஞர்கள் மற்றும் மக்கள் சிலர் ஒன்று திரண்டு நீண்ட நேரம் போராடி அந்த நாயை மண்டபத்தை விட்டு வெளியே விரட்டினர்.
 
நாய் கடித்துக் காயமடைந்த குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 60 பேரும் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு வெறிநாய்க்கடிக்கு எதிரான தடுப்பூசிகள்  மற்றும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos