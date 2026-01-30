அரை கிலோமீட்டர் டாக்சியில் செல்ல ரூ.18000.. சிறையில் கம்பி எண்ணும் டாக்சி டிரைவர்..!

மும்பை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்த அமெரிக்க பெண் ஒருவரிடம், வெறும் 400 மீட்டர் தூர பயணத்திற்காக ரூ.18,000 வசூலித்த டாக்ஸி ஓட்டுநரை மும்பை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
ஜனவரி 12-ம் தேதி நடந்த இந்த சம்பவம் குறித்து அந்த பெண் தனது கசப்பான அனுபவத்தை சமூக வலைதளமான 'எக்ஸ்' தளத்தில் பகிர்ந்ததை தொடர்ந்து வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
அமெரிக்காவிலிருந்து மும்பை வந்த அந்த பெண், விமான நிலையத்திற்கு மிக அருகிலுள்ள ஒரு நட்சத்திர விடுதிக்கு செல்ல டாக்ஸி ஒன்றில் ஏறியுள்ளார். ஆனால், அந்த ஓட்டுநர் நேரடியாக செல்லாமல் அந்தேரி பகுதியில் சுமார் 20 நிமிடம் சுற்றி திரிந்துவிட்டு, அதே ஹோட்டலில் இறக்கிவிட்டுள்ளார். சாதாரண கட்டணத்திற்குப் பதிலாக சுமார் ரூ.18,000 கேட்டு மிரட்டி பெற்றுள்ளார்.
சமூக வலைதள பதிவின் அடிப்படையில் தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், சிசிடிவி மற்றும் வாகன எண்ணை வைத்து 50 வயதான தேஷ்ராஜ் யாதவ் என்ற ஓட்டுநரை கைது செய்தனர். இவருடன் இருந்த மற்றொரு நபரிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.