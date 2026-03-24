2 எல்ஜிபி கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது.. இனிமேல் பற்றாக்குறை இல்லை: மத்திய அரசு

Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (16:59 IST)
Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (16:32 IST)
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் நான்காவது வாரமாக நீடித்து வருகிறது. நேற்று ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல்களால் டெல் அவிவ் உட்பட பல இஸ்ரேலிய நகரங்களில் அபாய சங்கு முழங்கியது. இந்த தாக்குதலில் வீடுகள் சேதமடைந்தாலும் உயிரிழப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை.
ஈரானின் புதிய தலைமை அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்பட்டதாக செய்திகள் வந்தாலும், ராணுவ ரீதியான மோதல்கள் குறையவில்லை. குறிப்பாக, உலகளாவிய எரிசக்தி பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியுள்ளது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த இக்கட்டான சூழலிலும், இந்தியாவிற்கு வர வேண்டிய இரண்டு எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக வந்து கொண்டிருப்பதாக இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. நாட்டில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என்றும், நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் மத்திய அரசு உறுதி அளித்துள்ளது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானின் எரிசக்தி மையங்கள் மீதான தாக்குதலை ஐந்து நாட்களுக்கு தள்ளிவைப்பதாக அறிவித்துள்ளார். இந்த தற்காலிக போர் நிறுத்தம் மற்றும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அமைதி திரும்புமா என்பதை உலகம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது.