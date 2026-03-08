முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒரு வாரம் முழுவதும் UPI பயன்படுத்தாமல் இருந்தேன்.. ஒரு இளைஞரின் அனுபவம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா?

Advertiesment
யுபிஐ
BY: Siva
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:07 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:10 IST)
google-news
இன்றைய அவசர உலகில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நம் வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டன. இதை சோதித்துப் பார்க்க, ஒரு வாரம் முழுவதும் UPI பயன்படுத்தாமல் வெறும் ரொக்கப் பணத்தை மட்டும் வைத்து சமாளிக்க முயன்ற ஒருவரின் அனுபவம் பல உண்மைகளை தோல் உரித்துக் காட்டுகிறது.
 
ஆட்டோ பயணம் முதல் மருந்தகம் வரை எங்கு சென்றாலும் சில்லறை இல்லை என்ற பதிலே மிஞ்சுகிறது. 120 ரூபாய் பயணத்திற்கு 150 ரூபாய் கொடுத்தால் கூட, மீதி 30 ரூபாயைத் தர ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் சில்லறை இருப்பதில்லை. "இப்போதெல்லாம் யார் சார் ரொக்கம் பயன்படுத்துகிறார்கள், எல்லாமே ஜிபே தான்?" என்ற குரல் எங்கும் ஒலிக்கிறது. காய்கறி விற்பனையாளர்கள் மற்றும் மால்களில் மட்டுமே ஓரளவிற்கு ரொக்கம் தடையின்றி செல்லுபடியாகிறது.
 
இருப்பினும், ரொக்க பணத்தைப் பயன்படுத்துவதில் ஒரு நன்மையும் உள்ளது. கையில் இருந்து பணத்தை எண்ணி கொடுக்கும்போது, தேவையற்ற ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்க்க முடிகிறது. 'யுபிஐ' தரும் மிதமிஞ்சிய வசதி, நம்மை அறியாமலேயே அதிக செலவு செய்யத் தூண்டுகிறது. முடிவில், யுபிஐ வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது; ரொக்கம் நம் செலவுகளை ஒரு நிமிடம் யோசிக்க வைக்கிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் த்ரிஷாவை மட்டுமில்ல, யாரை வேணா வச்சுகிடட்டும், கவலையே இல்லை.. எங்களுக்கு தேவை நல்லாட்சி.. பொதுமக்கள் கருத்து..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos