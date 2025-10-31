முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரூ.1 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக பெற்ற மகனை கொலை செய்த தாய்.. கள்ளக்காதலனும் உடந்தை..!

கான்பூர்

Mahendran

, வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (12:18 IST)
உத்தரப் பிரதேசம், கான்பூர் தேஹாட் மாவட்டத்தில், மம்தா சிங் என்ற பெண், தனது கள்ள காதலன் மயங்க் கட்டியார் மற்றும் அவரது சகோதரர் ரிஷி ஆகியோருடன் சேர்ந்து, தன் 25 வயது மகன் பிரதீப் சிங்கை கொலை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
மம்தா, கணவர் இறந்த பிறகு மயங்குடன் நெருக்கமாக பழகியதை மகன் பிரதீப் எதிர்த்தார். இந்த கள்ள உறவை தொடரவும், பிரதீப் பெயரில் எடுக்கப்பட்ட ரூ. 1 கோடிக்கும் அதிகமான ஆயுள் காப்பீட்டு பணத்தை பெறவும் மம்தா இந்த கொடூரக் கொலையை திட்டமிட்டுள்ளார்.
 
பிரதீப்பை இரவு உணவுக்காக அழைத்த மம்தா, அவர் திரும்பும் வழியில் காதலன் மயங்கையும் ரிஷியையும் கொண்டு சுத்தியலால் அடித்து கொன்றுள்ளனர். சடலத்தை நெடுஞ்சாலை அருகே வீசி, விபத்து போல நாடகமாடியுள்ளனர். பிரேத பரிசோதனையில் அவர் அடித்து கொல்லப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
 
மொபைல் தரவுகள் மூலம் சதி அம்பலமானதையடுத்து, மயங்க் கைது செய்யப்பட்டார். ரிஷி காலில் குண்டடிபட்டுப் பிடிபட்டார். முக்கிய குற்றவாளியான மம்தா சிங் தலைமறைவாக உள்ளார். இந்த கொடூர சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Mahendran

