திருமண வீட்டில் நாய் குரைத்ததால் விபரீதம்.. நாற்காலிகள், கம்பிகளால் தாக்குதல்.. ரத்து செய்யப்பட்ட திருமணம்..!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பதேபூர் மாவட்டத்தில் நாய் குரைத்த விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு திருமண விழா பாதியிலேயே நின்றது.
தான்யா கேசர்வணி மற்றும் சுமித் ஆகியோர் ஏற்கனவே ஜனவரி மாதம் காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட நிலையில், பிப்ரவரி 18 அன்று முறைப்படி திருமண சடங்குகள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
அதிகாலை 4 மணி அளவில் நகை வழங்கும் சடங்கு நடந்தபோது, மணப்பெண் வீட்டின் நாய் ஆக்ரோஷமாக குரைத்தது. இதனால் மணமகன் வீட்டை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் நாயை அடிக்க, இரு குடும்பத்தாருக்கும் இடையே பெரும் கலவரம் வெடித்தது. நாற்காலிகள் மற்றும் கம்பிகளால் தாக்கியதில் பெண்கள் உட்பட 8 பேர் காயமடைந்தனர்.
இதனால் கோபமடைந்த குடும்பத்தினர் காவல் நிலையம் சென்று திருமணத்தை ரத்து செய்தனர். ஆனால், ஏற்கனவே பதிவு திருமணம் செய்திருந்த தான்யா, ஐந்து நாட்கள் கழித்து தனது புகுந்த வீட்டிற்குத் தனியாக சென்றார். அங்கு தனது கணவருடன் வீடியோ வெளியிட்ட அவர், ஜனவரியிலேயே திருமணம் முடிந்துவிட்டதால் இந்த ரத்து செல்லாது என துணிச்சலாக அறிவித்துள்ளார்.