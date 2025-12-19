முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
புர்கா அணியாத மனைவியை சுட்டுக்கொன்ற கணவன்.. 2 மகள்களும் கொலை..!

உத்தரப் பிரதேசக் கொலை

Siva

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (12:04 IST)
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஷாம்லியில், புர்கா அணியாத விவகாரத்தில் தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்களை கொடூரமாக கொலை செய்த ஃபாரூக் என்ற நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். 
 
தனது மனைவி தாஹிராவின் புகைப்படம் வெளியே தெரிந்துவிடும் என்ற மதவெறி எண்ணத்தால், கடந்த 18 ஆண்டுகளாக அவருக்கு ஆதார் மற்றும் ரேஷன் கார்டு எடுக்கக்கூட ஃபாரூக் அனுமதிக்கவில்லை என்பது விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
 
சமீபத்தில் தாஹிரா புர்கா அணியாமல் தனது பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்றதால் ஆத்திரமடைந்த ஃபாரூக், டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி நள்ளிரவில் அவரை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்றார். சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த தனது 14 வயது மற்றும் 7 வயது மகள்களையும் அவர் இரக்கமின்றி கொலை செய்தார். 
 
பின்னர் மூன்று உடல்களையும் வீட்டின் முற்றத்தில் கழிப்பறைக்காக தோண்டப்பட்ட 9 அடி ஆழ குழியில் புதைத்து, அதன் மேல் தரை தளம் அமைத்து மறைத்துள்ளார். ஃபாரூக்கின் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த அதிர்ச்சிகரமான உண்மைகள் வெளிவந்தன. 
 
 
Edited by Siva

