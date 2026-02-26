முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு வ 109 ஆண்டுகளுக்கு முன் வழங்கிய ரூ.35000 கடன்.. திருப்பி கேட்கும் வாரிசுகள்.. கோடிக்கணக்கில் வருமா?

Advertiesment
British Empire Loan
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:56 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:57 IST)
google-news
சுமார் 109 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1917-ல் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மத்திய பிரதேசத்தின் சீஹோரை சேர்ந்த தொழிலதிபர் சேத் ஜும்மலால் ரூதியாவிடம் ரூ. 35,000 கடன் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. முதலாம் உலகப் போர் மற்றும் நிர்வாக செலவுகளுக்காக பெறப்பட்ட இந்த 'போர்க்கடன்' இன்றுவரை திருப்பி செலுத்தப்படவில்லை என ரூதியாவின் பேரன் விவேக் ரூதியா தெரிவித்துள்ளார்.
 
சமீபத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் உயில் மூலம் இந்த தகவல் உறுதியாகியுள்ளது. 1917-ன் தங்க மதிப்போடு ஒப்பிடும்போது, இந்த கடன் தொகை தற்போது பல கோடிகளாக உயர்ந்துள்ளது. 
 
சர்வதேச சட்ட கொள்கைகளின்படி, இந்த பழைய இறையாண்மை கடனை  மீட்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு சட்டப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்ப விவேக் தயாராகி வருகிறார். ஒரு காலத்தில் சீஹோரின் 30 சதவீத நிலங்களுக்கு உரிமையாளராக இருந்த இக்குடும்பம், இப்போது இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிலுவை தொகையை மீட்க போராடுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தாம்பரம் முதல் சென்னை கடற்கரை வரை இலவச பேருந்து.. ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos