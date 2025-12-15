முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மக்கள் பிரச்சனையை விட மெஸ்ஸி வருகை பெரியதா? ராகுல் காந்திக்கு மத்திய அமைச்சர் கண்டனம்..!

ராகுல் காந்தி

Mahendran

, திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (10:00 IST)
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தெலங்கானா மக்களின் கவலைகளை விட, கால்பந்து நட்சத்திர வீரர் ஒருவருக்கே முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் பண்டி சஞ்சய் குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 
 
அர்ஜென்டினா கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி பங்கேற்ற ஒரு நிகழ்வில் ராகுல் காந்தி கலந்துகொண்டதை சுட்டிக்காட்டி அவர் இந்த விமர்சனத்தை முன்வைத்தார்.
 
பண்டி சஞ்சய் குமார் தனது எக்ஸ் பதிவில், தெலங்கானாவில் காங்கிரஸ் அரசு வழங்கிய ஆறு வாக்குறுதிகள் உட்பட பல தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றும், காங்கிரஸ் அரசு மக்களின் வாழ்க்கையுடன் விளையாடுவதாகவும் சாடினார்.
 
முன்னதாக, மக்கள் தேவைப்படும்போது ஒரு நிமிடத்தில் தெலங்கானாவுக்கு வந்துவிடுவேன் என்று ராகுல் காந்தி உறுதியளித்தார். ஆனால், தற்போது மக்கள் துயரத்தில் இருக்கும்போது ராகுல் இங்கு இல்லை; நெருக்கடியான நேரங்களில் அவர் விடுமுறையில் இருக்கிறார் என்றும், புகழ் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் மட்டுமே முழுமையாகக் கலந்துகொள்கிறார் என்றும் பண்டி சஞ்சய் குமார் குற்றஞ்சாட்டினார்.
 
