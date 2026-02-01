முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மத்திய பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை?

பட்ஜெட் 2026

Siva

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (15:05 IST)
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை என பார்ப்போம்.
 
விலை குறையும் பொருட்கள்: 
 
புற்றுநோய், நீரிழிவு உள்ளிட்ட நோய்களுக்கான 17 வகையான மருந்துகள் மற்றும் 7 உயிர்காக்கும் மருந்துகளின் விலை கணிசமாகக் குறையும். ஸ்மார்ட்போன்கள், மைக்ரோவேவ் ஓவன்கள், மின்சார வாகன பேட்டரிகள் மற்றும் சோலார் பேனல்கள் மலிவாகக் கிடைக்கும். மேலும், வெளிநாட்டுப் படிப்பு மற்றும் சுற்றுலாவுக்கான செலவுகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. விளையாட்டு உபகரணங்கள், தோல் பொருட்கள் மற்றும் காலணிகளின் விலையும் குறையவுள்ளது.
 
விலை உயரும் பொருட்கள்: 
 
புகையிலைப் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் வரி காரணமாக சிகரெட், பீடி, பான் மசாலா மற்றும் குட்கா ஆகியவற்றின் விலை உயர்கிறது. இதுதவிர, நிலக்கரி, இரும்பு மற்றும் உப்பு போன்ற கனிமங்களின் மீதான வரி மாற்றத்தால் அவற்றின் விலையும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
 
