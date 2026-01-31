முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாளை மத்திய பட்ஜெட். சுதந்திரத்திற்கு பின் முதல்முறையாக ஞாயிறு அன்று பட்ஜெட் தாக்கல்..

Advertiesment
Union Budget 2026 Sunday

Siva

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (10:54 IST)
மத்திய அரசின் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை வரும் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. 
 
நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, வார விடுமுறை நாளான ஞாயிறன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதற்கு முன்பு சனிக்கிழமைகளில் சில முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது ஒரு புதிய வரலாற்று நிகழ்வாகும்.
 
முன்பு பிப்ரவரி மாதத்தின் கடைசி நாளில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் நடைமுறை இருந்தது. ஆனால், 2017-ல் அப்போதைய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி, புதிய நிதியாண்டு ஏப்ரலில் தொடங்குவதற்கு முன் திட்டமிட வசதியாக பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதியை பட்ஜெட் தினமாக மாற்றினார். 
 
அந்த வரிசையில் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற போதிலும், வழக்கமான தேதியில் மாற்றமின்றி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. வாஜ்பாய் காலத்தில் மாலை 5 மணிக்குப் பதில் காலை 11 மணிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முறை அறிமுகமானது. அந்தப் பாரம்பரியமே இப்போதும் பின்பற்றப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தலைகீழாக குறைந்த தங்கம் வெள்ளி: இன்று ஒரேநாளில் ரூ.55000 குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கம் விலை ரூ.7600 குறைவு..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos