ஆண்டுக்கு ரூ. 12.75 லட்சம் வரை வருமானம் பெறுவோர் ஒரு ரூபாய் கூட வரி செலுத்த தேவையில்லை.. நிர்மலா சீதாராமன்

பட்ஜெட் 2026

Siva

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (14:56 IST)
2026-27 நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், தனிநபர் வருமான வரி விகிதங்களில் அல்லது வருமான வரம்புகளில் எந்தவிதமான மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். ஏற்கனவே உள்ள வரி அடுக்குகளே இந்த ஆண்டும் தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இருப்பினும், வரி செலுத்தும் முறையை எளிதாக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட 2025 புதிய வருமான வரிச் சட்டம் வரும் ஏப்ரல் 1 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வருகிறது. இதற்கான எளிய படிவங்கள் மற்றும் புதிய விதிமுறைகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும், வரி செலுத்துவோர் இதை புரிந்து கொள்ள போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். 
 
கடந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட சலுகையின்படி, புதிய வரி முறையின் கீழ் ரூ. 12 லட்சம் வரை வருமானம் ஈட்டுவோருக்கு வரி கிடையாது. நிலையான கழிவு ரூ. 75,000-ஐ சேர்த்தால், ஆண்டுக்கு ரூ. 12.75 லட்சம் வரை வருமானம் பெறுவோர் ஒரு ரூபாய் கூட வரி செலுத்தத் தேவையில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

