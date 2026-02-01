முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரிச் சட்டம் அமல்.. பட்ஜெட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
பட்ஜெட் 2026

Siva

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (12:24 IST)
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து, வருமான வரி முறையில் அதிரடி மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளார். ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம் அமலுக்கு வரும் நிலையில், வரி செலுத்தும் நடைமுறையை எளிதாக்க புதிய படிவங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளன.
 
முக்கிய அறிவிப்பாக, விபத்து காப்பீட்டு தொகைக்கு வருமான வரியில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவம் மற்றும் கல்வி செலவுகளுக்கான வரி பிடித்தம் 5%-லிருந்து 2%-ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தனிநபர் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31 வரையிலும், திருத்தப்பட்ட கணக்கை தாக்கல் செய்ய மார்ச் 31 வரையிலும் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
டிஜிட்டல் இந்தியாவை வலுப்படுத்த, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் டேட்டா மையங்களுக்கு 2047 வரை வரி விலக்கு அளிப்பதாக அமைச்சர் அறிவித்தார். வருமான விவரங்களை மறைப்பவர்களுக்கு 100% அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்த அவர், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான சொத்து விற்பனை வரியையும் குறைப்பதாக குறிப்பிட்டார். நிதி ஒழுக்கத்தை பேணுவதே இந்த பட்ஜெட்டின் நோக்கம் என அவர் விளக்கமளித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழ்நாட்டுக்கு அள்ளி கொடுத்த மத்திய பட்ஜெட்.. தேர்தல் தான் காரணமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos