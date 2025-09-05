இந்தியாவில் கருவுறுதல் விகிதம் சரிவு: ஐ.நா. எச்சரிக்கை

இந்தியாவில் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் 1.9 ஆக குறைந்துள்ளதாக ஐ.நா. மக்கள் தொகை நிதியம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இது இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
மக்கள் தொகை ஒரு நிலையான நிலையில் இருக்க வேண்டுமென்றால், கருவுறுதல் விகிதம் சராசரியாக 2.1 ஆக இருக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது இந்தியாவின் விகிதம் இதைவிட குறைவாக உள்ளது.
கருவுறுதல் விகிதம் குறைவது, எதிர்காலத்தில் வேலை செய்யும் மக்கள் தொகை குறைவதற்கு வழிவகுக்கும். இது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை பாதிக்கும் என்று ஐ.நா. எச்சரித்துள்ளது.
இந்தக் கருவுறுதல் விகிதச் சரிவு, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய திட்டங்களை வகுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.