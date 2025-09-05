முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவில் கருவுறுதல் விகிதம் சரிவு: ஐ.நா. எச்சரிக்கை

Advertiesment
இந்தியா

Mahendran

, வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (12:46 IST)
இந்தியாவில் மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் 1.9 ஆக குறைந்துள்ளதாக ஐ.நா. மக்கள் தொகை நிதியம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இது இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
மக்கள் தொகை ஒரு நிலையான நிலையில் இருக்க வேண்டுமென்றால், கருவுறுதல் விகிதம் சராசரியாக 2.1 ஆக இருக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது இந்தியாவின் விகிதம் இதைவிட குறைவாக உள்ளது.
 
கருவுறுதல் விகிதம் குறைவது, எதிர்காலத்தில் வேலை செய்யும் மக்கள் தொகை குறைவதற்கு வழிவகுக்கும். இது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை பாதிக்கும் என்று ஐ.நா. எச்சரித்துள்ளது.
 
இந்தக் கருவுறுதல் விகிதச் சரிவு, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய திட்டங்களை வகுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

செங்கோட்டையன் 10 நாள் கெடு எதிரொலி: ஈபிஎஸ் நடத்தயிருந்த ஆலோசனை கூட்டம் ரத்து!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos