இங்கிலாந்தில் குடியுரிமை.. இந்தியாவில் அரசு வேலை.. பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

மௌலானா சம்சுல் ஹூடா கான்

Mahendran

, சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (13:30 IST)
உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆசம்கரை சேர்ந்த மௌலானா சம்சுல் ஹூடா கான் என்பவர், இங்கிலாந்து குடியுரிமை பெற்ற பின்னரும் இந்திய அரசுப்பணியில் நீடித்து ஊதியம் பெற்று வந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
2013-இல் பிரிட்டிஷ் குடிமகனான இவர், 2017 வரை ஒரு அரசு உதவிபெறும் மதரசாவில் உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றி ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய பலன்களை பெற்றுள்ளார். வெளிநாட்டில் வசித்தபடியே போலி மருத்துவ விடுப்புகள் மூலம் இவர் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
 
அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில், இவருக்கு பாகிஸ்தானை சேர்ந்த 'தவாத்-இ-இஸ்லாமி' போன்ற தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவர் தனது 'ராஜா ஃபவுண்டேஷன்' என்ற தொண்டு நிறுவனம் மூலம் மதரசாக்களுக்கு நிதி அனுப்பி, தீவிரவாத சிந்தனைகளை தூண்டியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இவரது வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 5 கோடி சந்தேகத்திற்குரிய பரிமாற்றங்களும், ரூ. 30 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
 
இந்த முறைகேட்டிற்கு துணையாக இருந்த சிறுபான்மையினர் நலத்துறையின் 4 அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தற்போது ஹூடா கான் மீது சட்டவிரோத பண பரிமாற்றத் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அவரது சர்வதேச முதலீடுகள் குறித்துத் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
