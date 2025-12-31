முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






உபெர் உதவியால் பிறந்த குழந்தைக்கு 10 வயது.. இணை நிறுவனர் டிராவிஸ் கலானிக் நெகிழ்ச்சி பதிவு..!

Advertiesment
சென்னையில் கட்டணமில்லா சேவையை தொடங்கிய உபேர்

Siva

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (15:40 IST)
டிசம்பர் 31, 2025 அன்று, உபெர் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் டிராவிஸ் கலானிக், ஒரு நெகிழ்ச்சியான மைல்கல்லை கொண்டாடும் வகையில் சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
2015-ஆம் ஆண்டு உபெர் காரின் பின் இருக்கையில் தனது வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கிய 'உபெர்' என்ற சிறுவனின் 10-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த பதிவு இடப்பட்டது. "குட்டி உபெருக்கு இப்போது 10 வயது ஆகிவிட்டது!" என்று கலானிக் அதிகாலை 2:13 மணிக்கு பதிவிட்டது, ஒரு காலத்தில் உலகளாவிய தலைப்பு செய்திகளில் இடம்பிடித்த ஒரு கதையை மீண்டும் நினைவூட்டியுள்ளது.
 
நிதன்ஷ் சர்மா என்று அதிகாரப்பூர்வமாக பெயரிடப்பட்ட இந்த சிறுவன், 'உபெர் சர்மா' என்றே அனைவராலும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறான். 2015, டிசம்பர் 9 அன்று டெல்லியில் அவசர சிகிச்சை ஊர்தி கிடைக்காத ஒரு இக்கட்டான சூழலில், நிதன்ஷின் தாய் பாப்லிக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. வேறு வழியின்றி அவரது கணவர் ஒரு உபெர் காரை முன்பதிவு செய்தார். 
 
ஓட்டுநர் ஷாநவாஸ் கான் முதலில் தயங்கினாலும், நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து அவர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார். பயணத்தின் போதே வலி அதிகரித்த நிலையில், ஓட்டுநர் கான் மிகவும் நிதானமாக செயல்பட்டு தேவையான உதவிகளை செய்தார்.
 
மருத்துவமனை சென்றடைந்த சில நிமிடங்களிலேயே குழந்தை பிறந்தது. அப்போது ஓட்டுநர் கான் விளையாட்டாக, "குழந்தைக்கு உபெர் என்று பெயர் வையுங்கள்" என கூற, அக்குடும்பம் அதையே அதிகாரப்பூர்வ பெயராக சூட்டியது. 
 
குழந்தையின் முதல் பிறந்தநாளில் நேரில் வந்த உபெர் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் டிராவிஸ் கலானிக் சிறுவனின் உயர்கல்விக்காக 12,000 டாலர் கல்வி உதவித்தொகையை அறிவித்தார். தற்போது, அந்தச் சிறுவன் இப்போது 10 வயதை எட்டியிருப்பது உபெர் நிறுவன வரலாற்றில் ஒரு மறக்க முடியாத சுவாரசியமான நிகழ்வாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'துச்சாதனன்' + 'துரியோதனன்' = மம்தா பானர்ஜி.. பாஜக விமர்சனத்தால் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos