உபெர் உதவியால் பிறந்த குழந்தைக்கு 10 வயது.. இணை நிறுவனர் டிராவிஸ் கலானிக் நெகிழ்ச்சி பதிவு..!

டிசம்பர் 31, 2025 அன்று, உபெர் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் டிராவிஸ் கலானிக், ஒரு நெகிழ்ச்சியான மைல்கல்லை கொண்டாடும் வகையில் சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டுள்ளார்.
2015-ஆம் ஆண்டு உபெர் காரின் பின் இருக்கையில் தனது வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கிய 'உபெர்' என்ற சிறுவனின் 10-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த பதிவு இடப்பட்டது. "குட்டி உபெருக்கு இப்போது 10 வயது ஆகிவிட்டது!" என்று கலானிக் அதிகாலை 2:13 மணிக்கு பதிவிட்டது, ஒரு காலத்தில் உலகளாவிய தலைப்பு செய்திகளில் இடம்பிடித்த ஒரு கதையை மீண்டும் நினைவூட்டியுள்ளது.
நிதன்ஷ் சர்மா என்று அதிகாரப்பூர்வமாக பெயரிடப்பட்ட இந்த சிறுவன், 'உபெர் சர்மா' என்றே அனைவராலும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறான். 2015, டிசம்பர் 9 அன்று டெல்லியில் அவசர சிகிச்சை ஊர்தி கிடைக்காத ஒரு இக்கட்டான சூழலில், நிதன்ஷின் தாய் பாப்லிக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. வேறு வழியின்றி அவரது கணவர் ஒரு உபெர் காரை முன்பதிவு செய்தார்.
ஓட்டுநர் ஷாநவாஸ் கான் முதலில் தயங்கினாலும், நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து அவர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார். பயணத்தின் போதே வலி அதிகரித்த நிலையில், ஓட்டுநர் கான் மிகவும் நிதானமாக செயல்பட்டு தேவையான உதவிகளை செய்தார்.
மருத்துவமனை சென்றடைந்த சில நிமிடங்களிலேயே குழந்தை பிறந்தது. அப்போது ஓட்டுநர் கான் விளையாட்டாக, "குழந்தைக்கு உபெர் என்று பெயர் வையுங்கள்" என கூற, அக்குடும்பம் அதையே அதிகாரப்பூர்வ பெயராக சூட்டியது.
குழந்தையின் முதல் பிறந்தநாளில் நேரில் வந்த உபெர் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் டிராவிஸ் கலானிக் சிறுவனின் உயர்கல்விக்காக 12,000 டாலர் கல்வி உதவித்தொகையை அறிவித்தார். தற்போது, அந்தச் சிறுவன் இப்போது 10 வயதை எட்டியிருப்பது உபெர் நிறுவன வரலாற்றில் ஒரு மறக்க முடியாத சுவாரசியமான நிகழ்வாக மாறியுள்ளது.