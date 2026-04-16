முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

PF கணக்கை ஆக்டிவேஷன் செய்யும் UAN எண்ணில் திடீர் மாற்றம்.. உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?

EPFO
BY: Siva
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (14:04 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (14:05 IST)
EPFO என்று கூறப்படும் மத்திய பொதுவருங்கால வைப்பு நிதி சந்தாதாரர்கள் தங்கள் UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்யும் முறையில் முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
இதுவரை EPFO இணையதளத்தில் நேரடியாக செய்து வந்த இந்த வசதி, தற்போது அங்கிருந்து நீக்கப்பட்டு UMANG செயலிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இணையதளத்தில் இதற்கான லிங்க்கை கிளிக் செய்தாலும், அது பயனர்களை UMANG செயலியை பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்துகிறது.
 
PF கணக்கில் பணம் எடுப்பது, பாஸ்புக்கை சரிபார்ப்பது மற்றும் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு பணத்தை மாற்றுவது போன்ற பணிகளுக்கு UAN ஆக்டிவேஷன் மிகவும் அவசியமாகும். 
 
மேலும், பான் மற்றும் வங்கி விவரங்களை புதுப்பிக்கவும் இது கட்டாயமாகும். UMANG செயலியில் 'EPFO Services' பகுதிக்கு சென்று, உங்களது UAN எண், ஆதார் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து, OTP மூலம் இந்த செயல்முறையை எளிதாக முடிக்கலாம். 
 
பணியாளர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கை முறையாக நிர்வகிக்க இந்த மாற்றத்தை உடனே கவனிப்பது அவசியம்.
 
அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் பிரச்சார கூட்டங்களில் செயின் பறிக்கும் கும்பல்!.. பொதுமக்களே உஷார்!...

