முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போட்டி போட்டு பீர் குடித்த இளைஞர்கள்!.. 19 பீர் குடித்த 2 இளைஞர்கள் மரணம்!...

Advertiesment
andhra

Mahendran

, திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (16:49 IST)
தீபாவளி, பொங்கல், புது வருடம் உள்ளிட்ட பண்டிகை நாட்கள் வந்து விட்டாலே இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் என பலருக்கும் மது குடிக்கும் ஆர்வம் வந்துவிடுகிறது. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா என எல்லா மாநிலங்களிலுமே மது குடிக்கும் பழக்கம் பரவலாக அதிகரித்து வருகிறது.

இப்போதெல்லாம் மது குடிப்பதை கூட வீடியோவாக எடுத்து சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு அதை சாதாரணமான ஒன்றாக மாற்றி விட்டார்கள். இந்நிலையில்தான் போட்டி போட்டு பீர் குடித்த இரண்டு இளைஞர்கள் இறந்த சம்பவம் ஆந்திராவில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.


ஆந்திரா மாநிலம் அன்னமய்யா மாவட்டத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. சங்கராந்தி பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு வந்த மணிக்குமார்(34), புஷ்பராஜ் (26) ஆகிய இருவரும் நண்பர்களுடன் போட்டிபோட்டு தலா 19 பீர்களை குடித்திருக்கிறார்கள். அதில் மயக்கமடைந்து அவர்கள் அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்.

உடற்கூறு பரிசோதனையில் அதிக மதுபானம் அருந்தியதால் ஏற்பட்ட கடுமையான நீர்ச்சத்து இழப்பு ஏற்பட்டதே மரணத்திற்கு காரணம் என தெரிய வந்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அமெரிக்கா நிறைய பண்ணிடுச்சி!. இனிமே நீங்க பண்ணுங்க!. NATO-வை எதிர்க்கும் டிரம்ப்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos