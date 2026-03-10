முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எனக்கு ஒரு ரூபாய் கூட சம்பளம் வேண்டாம்.. ரூ.1,241 கோடி வைத்துள்ள பாஜக எம்பி முடிவு..!

Parliamentary
BY: Siva
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (16:02 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (16:04 IST)
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஊதியம் மற்றும் சலுகைகளை உயர்த்துவதில் ஒருமித்த கருத்துடன் செயல்படுவார்கள் என்ற பொதுவான பிம்பத்திற்கு மாறாக, தற்போதைய 18-வது மக்களவையில் இரண்டு எம்.பி.க்கள் ஊதியம் பெற மறுத்து முன்னுதாரணமாக திகழ்கின்றனர். 
 
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட பதிலின்படி, குருக்ஷேத்ரா தொகுதி பாஜக எம்.பி. நவீன் ஜிண்டால் மற்றும் மணிப்பூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. டாக்டர் பிமோல் அகோய்ஜாம் அங்கோம்சா ஆகியோர் ஊதியம் பெறாத அந்த இருவர் ஆவர்.
 
இவர்களில் நவீன் ஜிண்டால் ஒருபடி மேலே சென்று, ஊதியத்துடன் சேர்த்து அரசு வழங்கும் படிகள் மற்றும் சலுகைகளையும் வேண்டாம் என கூறியுள்ளார். ரூ.1,241 கோடி சொத்து மதிப்புடன் மக்களவையின் பெரும் செல்வந்தர்களில் ஒருவராக ஜிண்டால் இருக்கும் வேளையில், பிமோல் அகோய்ஜாம் ரூ.97 லட்சம் சொத்து மதிப்புடன் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார். 
 
மக்களவையில் மொத்தம் உள்ள 543 இடங்களில், தற்போது 481 உறுப்பினர்கள் ஊதியம் பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. நாட்டின் இரு துருவங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த இரு உறுப்பினர்களும், வெவ்வேறு நிதி பின்னணி கொண்டவர்களாக இருந்தாலும், மக்கள் சேவையில் ஊதியத்தை எதிர்பார்க்காத தங்களது கொள்கையில் இணைந்து நிற்கின்றனர்.
 
திருப்பதி லட்டு பிரசாதமும் பற்றாக்குறையா? நெய் வரவில்லையா? தேவஸ்தானம் விளக்கம்..!

